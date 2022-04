El programa que Gerardo Rozín produjo antes de morir verá la luz

La partida de Gerardo Rozín dejó al mundo de la televisión conmocionado por su corta edad y por el gran cariño que le tenían muchos colegas. Uno de ellos fue Diego Topa, el reconocido presentador infantil que reveló el último programa que su gran amigo produjo junto a él antes de morir.

"Me junté, me contó todo lo que le estaba pasando, él siempre pidió reserva, siempre fue un guerrero y le ponía mucho amor a todo. Me dijo que tenía ganas de hacer algo conmigo y que sabía que podíamos hacer algo juntos", contó Topa en una entrevista con Radio Mitre.

Según reveló en la misma nota, se trataba de un programa en el que también estaba involucrada Euge, la pareja de Gerardo Rozín, y tenía que ver con la música y la familia.

"Es un formato hermoso que armamos y vamos a seguir, 20 días antes de la muerte tuvimos un último zoom, grabemos el tráiler, apurémonos, nos decía, estábamos con todo el presupuesto para grabarlo”, contó Diego Topa.

El presentador infantil se mostró esperanzado en que pronto el formato vea la luz y aseguró que Rozín "desde donde esté va a impulsarlo".

El actor y presentador Diego Topa se hizo conocido por su trabajo en los programas infantiles de Disney Chanel. Luego, sus trabajos se trasladaron a otro tipo de formatos y tuvo participaciones en "Los Roldán", "La Niñera" y "Casados con hijos".

En teatro también dirigió varias obras infantiles y sacó discos también dirigidos al público más pequeño de la casa.

Cuando Gerardo Rozín murió, Topa le dedicó unas sentidas palabras para despedirlo: "¡Hasta siempre Gerardo querido! Gracias por venir a nuestras vidas trayéndonos siempre cosas hermosas para acompañarnos en nuestras carreras".