El traumático episodio que Marley vivió esquiando y superó después de 20 años

Sin dudas Marley es una de las personas que más ha viajado por el mundo, justamente para llevar sus destinos a la televisión. Pero un traumático episodio que vivió de más joven aún resuena en su memoria. Se trató de un accidente que vivió en Canadá cuando esquiaba y se cayó de una montaña, por lo que terminó rodando. Desde Aspen, Estados Unidos, el conductor reveló ese episodio poco conocido.

"Siempre fui pésimo en deportes, y cuando tenía 15 años mis tíos de Canadá, que no conocía, ganaron el loto y nos invitaron a Vancouver”, contó por medio de Instagram. “Era mi primer viaje en avión, y pensé que iba a ser el último también. Allá mis primos, que recién me conocían, me llevaron a esquiar. Obvio, caí rodando por la montaña, como era de esperar, por un largo rato. Y tuvieron que venir a rescatarme”, continuó.

(Una de sus publicaciones más recientes esquiando. Imagen Instagram)

Este fue el motivo por el cual Marley no volvió a esquiar durante 20 años hasta que finalmente rompió el miedo y tomó clases para superarlo. "Hoy, acá en Aspen, logro esquiar bastante bien considerando el poco talento para el deporte con el que nací. Tengo 1,92 metros de inutilidad. El haber vencido el miedo hoy y disfrutar del deporte, para alguien que nació con un cuerpo, como decirlo… difícil, es un orgullo”, reflexionó emocionado.