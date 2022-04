Tras los rumores de un affair con Alina Moine, ésto dijo la esposa de Marcelo Gallardo

En las últimas horas volvió a aparecer el rumor de que Marcelo Gallardo y Aline Moine son una pareja. Como ocurrió siempre con esta versión, una persona del entorno a alguno de los dos lo negó y ésta vez incluso fue hasta la misma esposa del entrenador de River Plate quien se refirió al tema, muy molesta por lo que se decía.

En "Socios del Espectáculo", Luli Fernández afirmó que no solo eran novios, si no que hasta se amaban. Más tarde, Karina Iavícoli brindó la voz de Geraldine La Rosa, esposa del ex futbolista, quien rompió el silencio para defender a su pareja.

Alina Moine, la periodista con la que se vincula a Gallardo sentimentalmente



“Me dijo que está en el Sur con uno de los hijos que juega al fútbol, que viajó con un amigo y que no tiene novio”, explicó la panelista y agregó que el DT "está en permanente comunicación con ella y que se quedó a cargo del resto de los hijos que tienen en común”. Finalmente, su esposa dijo que "este es un plan sistemático desde hace muchos años para bajarlo del lugar dónde está”. Pese al mal momento que atraviesan por estas versiones, La Rosa afirmó que siguen juntos.

Hace tiempo Alina desmintió la posibilidad de una relación con Gallardo y dicen los más cercanos que la reaparición de esta noticia la habría molestado bastante.