Yanina Latorre va por más: ahora será actriz, y de la mano de un galán argentino

En las últimas horas, Ángel de Brito contó en LAM que Yanina Latorre se encamina a una nueva faceta profesional: dará sus primeros pasos como actriz.

Según dijo el periodista será a través de una serie de ficción donde haga su debut. Así que sus compañeras de programa le preguntaron por los detalles del proyecto. Latorre, entre risas, solo se limitó a decir: "Estoy feliz con eso, hay un actor que me encanta, toda la vida estuve enamorada de él, es Luciano Cáceres".

Yanina Latorre en LAM con su gran amigo Ángel de Brito.

Incluso la mujer de Diego Latorre reveló que no será un papel de simple aparición: "tengo un papel, no es que un bolo. Me llegó el libreto, tengo que estudiar, tengo una coach, la semana que viene empiezo y en junio empiezo a rodar"; y aclaró que no sabe cuál será su rol: "No sé si hago de buena, no leí todavía el guion".