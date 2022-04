Zaira Nara habló sobre su supuesto romance con el ex de Paula Chaves

Tremendo escándalo se armó, este jueves, cuando comenzaron a vincular a Zaira Nara a Polito Pieres, un polista que además es ex novio de Paula Chaves, íntima amiga de la modelo.

El escándalo fue tal que la propia Zaira Nara tuvo que salir a desmentir. Fue Yanina Latorre la que tiró la bomba en LAM al asegura que la hermana de Wanda Nara se había separado definitivamente de Jakob Von Plessen.

La misma información, semanas antes, indicaba que la modelo se había ido de la casa que compartía con Jakob a un departamento que le prestó Wanda Nara.

Latorre aseguró que la menor de las Nara viajó a Miami y estuvo en un asaco con el ex de Paula Chaves pero que no habían trascendido las fotos, aunque sí existían.

Zaira Nara, por su parte, estalló de la furia y habló con Pía Shaw. Su respuesta fue contundente:

"Lo desmiento rotundamente. No puedo estar saliendo a hablar cada vez que me separan. Me vienen separando desde octubre"