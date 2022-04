Desgarradoras palabras de María Valenzuela por su salud: "Me decían monstruo"

María Valenzuela no baja los brazos de tener otra vez su vida normal. Está en Ushuaia con el fin de comenzar un tratamiento dental y un amigo suyo, que será el profesional que la atienda, le prometió hacer todo lo posible para que vuelva a alimentarse como corresponde.

Es así que luego del mal momento de salud que vivió, la actriz decidió escrachar al dentista que le arruinó su boca y la salud, pero además tener un poco de paz. “Viajo también para sacarme el estrés y asimilar lo que me pongan. La pasé muy mal estos dos años, y por la pandemia no había nadie que me atienda”, dijo en diálogo con Socios del Espectáculo.

(Una de las últimas publicaciones de Instagram de la actriz)

María la pasó muy mal en este tiempo y explicó que estuvo muy angustiada, comiendo papilla. “Un día mordí una medialuna y sentí un ‘crajj’. Se me rompió una muela. Yo estaba sensible y cualquier cosa me afectaba. Me escribían que era un monstruo y una calavera. Me cansé”, dijo previo al viaje que la llevará a un nuevo destino.

Cabe destacar que la actriz vive un calvario hace tres años por culpa de un odontólogo que le hizo un mal trabajo y no puede comer alimentos sólidos, lo que le trajo un avanzado estado de desnutrición.