¡Pobre! Flor Vigna jugó con Luciano Castro y el resultado es horrible

Flor Vigna y Luciano Castro son la gran pareja del verano. Son el ejemplo perfecto de amor libre de celos respecto de sus exparejas, son de revista y además se divierten como nadie más. Todos elementos tan idílicos que algunos creen que tienen fecha de vencimiento en breve.

La dulzura entre Luciano Castro y Flor Vigna genera tantos "lovers" como "haters" y después de la última aventura en la que se embarcaron seguramente esos números crecerán notablemente.

Flor Vigna y Luciano Castro en pleno proceso de peluquería.

Y es que Flor Vigna le cortó el pelo a Luciano Castro y la realidad es que no quedó muy bien. De hecho el actor dijo que parecía un cocker y ella se justificó en que era su primera vez como estilista. Enseguida se desataron los memes en redes sociales y varios se preguntaban si ese mismo argumento aplica a sus inicios en la música.

Recordemos que, más allá del amor, la exnovia de Nico Occhiato está muy entusiasmada con su arranque como cantante; una actividad que no termina de convencer a todo el mundo. Flor no es una profesional de la materia, puso todos sus recursos en este nuevo emprendimiento y algunos consideran que no tiene estilo propio y que no podría cantar sin auto-tune.

Luciano Castro dejándose cortar el pelo por Flor Vigna.

Independientemente del gusto de cada uno sobre las canciones de Flor Vigna y volviendo al tema de la peluquería, hay que reconocer que hace tiempo que a Luciano Castro no le importa demasiado su pelo y por eso seguramente es que se puso en manos de una novata. No hay dudas de que la pasan espectacular juntos, pero es probable que él no la deje volver a tocarle el pelo nunca más.