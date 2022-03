Sale a la luz el secreto mejor guardado de Ricardo Fort

La vida de Ricardo Fort sigue interesando, no importa cuánto tiempo haya pasado desde su muerte. La polémica de sus hijos con su última pareja ya comienza a perder vuelo y, mientras tanto, surgen otras revelaciones.

En el programa "A la tarde", Kaina Mazzocco anunció la salida al aire de un informe especial que revelaría lo que probablemente sea el secreto más importante de Ricardo Fort vinculado a la familia, un tema que hubiese significado un escándalo si veía la luz cuando todavía vivía.

Ricardo Fort en una imagen de archivo.

Ricardo Fort tendría un hermano no reconocido en Santiago del Estero producto de una relación extramatrimonial que tuvo su padre con una empleada de la fábrica de chocolates. Sus hermanos no quería que lo sepa. pero el excéntrico chocolatero no estaba de acuerdo con mantenerlos en secreto.

En el año 2009 Ricardo Fort fue a la mencionada provincia para ser parte de un evento, pero además aprovechó la ocasión para encontrase con ese supuesto medio hermano y su madre. Aparentemente los encontró y arregló con ellos un pacto de por vida.

Ricardo Fort.

Ricardo Fort les garantizó un buen pasar y educación de calidad, pero sus nombres jamás salieron a la luz, tampoco sus rostros. El padre de Martita y de Felipe partió con ese secreto, pero quizás también con la satisfacción de haber enmendado en partes el gran error de su papá.