‘CODA. Los sonidos del silencio’, mejor película

CODA. Los sonidos del silencio, de Sian Heder, ha obtenido el Oscar a la mejor película de la 94ª edición de los premios. Jessica Chastain ha recibido el galardón a la mejor actriz protagonista por Los ojos de Tammy Faye, categoría en la que también competía Penélope Cruz.

Y Will Smith ha ganado como mejor actor protagonista por El método Williams, lo que dejó sin galardón a Javier Bardem, por Being the Ricardos. Jane Campion ha obtenido el premio Oscar a la mejor dirección por El poder del perro. Kenneth Branagh, por Belfast, se lleva el mejor guion original; el adaptado ha sido para CODA, que lleva dos premios (también ganó como actor de reparto Troy Kotsur). The Windshield Wiper, del cineasta español Alberto Mielgo, ha ganado el Oscar al mejor corto de animación.

Y el compositor español Alberto Iglesias no se ha llevado el premio por el que competía: mejor banda sonora, que ha ido para Hans Zimmer, por Dune. El filme, por cierto, suma seis premios: también ganó en mejor sonido, montaje, diseño de producción, fotografía y efectos especiales. Ariana DeBose ha abierto la gala con el premio a mejor actriz de reparto por su papel en West Side Story. Encanto se impone como mejor película de animación y Drive My Car como mejor película internacional.