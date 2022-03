"Encanto" se lleva el Oscar a Mejor Película de Animación

"Encanto", la película musical animada producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios se llevó el premio a Mejor Película Animada en la 94.ª edición de los Premios Oscars.

La historia gira en torno a la familia Madrigal y su casa mágica escondida en las montañas de Colombia. Mirabel, la única niña de la familia que no tiene poderes especiales, se convierte en la última esperanza para que la magia no muera.

Con canciones de Lin-Manuel Miranda e interpretaciones de Carlos Vives y Sebastián Yatra la película se consagró como una de las favoritas del año y le permitió a millones de niños y niñas latinas identificarse con la historia.

"Dos oruguitas", la canción original del film creada por Miranda, está nominada como Mejor Canción Original y fue interpretada por Yatra en la noche de la ceremonia.

La ganadora compitió con la danesa "Flee", "Luca" de Disney y Pixar, "The Mitchells vs. The Machines" de Columbia Pictures y "Raya and the last dragon", también de Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios.