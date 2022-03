El gesto de los famosos en la Alfombra Roja en apoyo a los refugiados de Ucrania

El reclamo por la invasión rusa en Ucrania estuvo presente en la gala de la 94° edición de los Premios Oscar 2022.

Por la Alfombra Roja del Teatro Dolby, en pleno corazón del Paseo de la Fama de Los Ángeles, algunos artistas lucieron una cinta azul con el hashtag "With Refugees", en apoyo a los refugiados de la guerra.

Jamie Lee Curtis se encargó de mostrar su cinta azul, utilizada como un anillo en su mano izquierda, ante los fotógrafos.La actriz acompañó la cinta azul con un vestido azul oscuro creado por la diseñadora y activista por los derechos de los animales Stella McCartney.

Por su parte, Nicholas Brittell, nominado por su partitura en el filme "Don't Look Up'' ("No mires arriba"), y la compositora Diane Warren, con un traje de esmoquin verde esmeralda, también usaron cintas azules en nombre de los refugiados ucranianos.

Lo mismo hicieron la actriz coreana Yoon Yeo-jung, Guillermo del Toro, Pedro Almodóvar, Samuel L. Jackson y el compositor Alberto Iglesias, entre otros.

Las cintas azules son una iniciativa de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, con el fin de visibilizar la dramática situación tanto de los refugiados de la guerra de Ucrania como el resto de 85 millones de personas desplazadas forzosamente por otros conflictos bélicos alrededor del mundo.