El divertido intercambio twittero entre Wado de Pedro y Esteban Lamothe por su parecido

La cercanía entre políticos y actores es cada vez más frecuente y no solo por romances o disputas, sino también por amistades. Ese parece ser el caso de Wado de Pedro y Esteban Lamothe, dos figuras de ámbitos muy diferentes, pero con varias cosas en común.

Hace ya mucho tiempo que Wado de Pedro y Esteban Lamothe bromean entre sí por lo parecidos que son y hace algunas horas volvieron a hacerlo, pero no por iniciativa de algún seguidor, sino porque el actor lo hizo y enseguida el intercambio se hizo viral.

El chiste de Esteban Lamothe a Wado de Pedro.

El Ministro del Interior subió una foto en compañía de Pedro Almodóvar y Lamothe la tomó para hacer un chiste: ironizó con que el célebre director lo había convocado para una película y así por fin se le cumplía el gran sueño de trabajar para una producción extranjera.

“Se me dio. Los sueños se cumplen en vida. Adiós, me voy a España a filmar con Almodóvar. Gracias Pedro por pensar en mi para este personaje”, escribió el intérprete y luego se comunicó con C5N para dar más detalles. Aseguró que Wado de Pedro le cae muy bien como persona y como político y le pidió que no lo defraude.

La respuesta de Wado de Pedro a Esteban Lamothe.

Wado de Pedro, por su parte, se hizo eco de lo que estaba sucediendo y en tono divertido le respondió el tweet a Esteban Lamothe diciendo que él también esperaba no ser defraudado porque ya tiene la película con Almodóvar en la mente. Desde ahora habrá que tener cuidado, porque donde aparezca uno quizás en realidad estemos viendo al otro.