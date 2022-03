El sentido pedido de perdón de Darío Barassi a su mamá por un error del pasado

Darío Barassi es el gran presentador del momento y eso quedó demostrado con su salida de "100 Argentinos dicen" y las críticas de los espectadores ante los reemplazos que puso en su lugar el programa. Pero de vez en cuando el abogado se anima a ir más allá de lo meramente televisivo.

Hace algún tiempo Darío Barassí brindó una entrevista en la que, como nunca, habló de su infancia. Por razones desconocidas, el sanjuanino habló de su madre y de todas las carencias que sufrió de su parte y realmente la pintó como algo muy similar a una mala madre.

Darío Barassi en una imagen de archivo.

Con el diario del lunes y bastante arrepentido, Darío Barassi usó su cuenta de Instagram para pedirles disculpas públicas a su madre argumentando que quizás habló más de la cuenta. Esta vez, el humorista enfatizó su relato en todas las cosas buenas que sí hizo su mamá por él y sus hermanos.

En adjunto puede apreciarse la imagen que el presentador adjuntó a su descargo y aunque no tiene la mejor calidad, está claro que aquella primera entrevista no refleja la realidad del vínculo que lo une a su progenitora.

La foto que publicó Darío Barassi para pedirle disculpas a su mamá.

"Vieja, mi relato en la nota fue injusto. Pero no en la vida. Sabés lo que te quiero y agradezco. Te lo hago saber siempre. Hoy acá, hago lo mismo", escribió Darío Barassi y, por supuesto, la publicación no tardó en llenarse de comentarios de apoyo. Barassi suele no ponerse sentimental, pero esta vez valía la pena romper el cascarón.