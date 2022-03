Migue Granados reveló un secreto para despedir a Rozín y los destrozaron en las redes: ¿qué dijo?

Las redes sociales estallaron contra Migue Granados, luego de que éste despidiera a Gerardo Rozín de una manera muy particular. Tanto lo criticaron, que poco después decidió borrar todo.

Es que luego de que se conociera el deceso del conductor de "La Peña de Morfi", el actor utilizó Twitter para revelar las últimas charlas que tuvo con el fallecido.

”Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo. Por supuesto que no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar", empezó relantando Granados.

"Hasta hace dos semanas me siguió llamando para hacerlo. Lo que rescato, sabiendo que iba a morirse, seguía pensando en producir su programa. Terrible. Un programa donde no se apuraba a los músicos y donde la música era valorada de verdad. Tranquilo. En vivo. Con artistas posta. Una pena enorme que se haya ido, pero su piropo me lo quedo para siempre", agregó.

Luego de eso, muchos usuarios de la red social del pajarito cuestionaron la forma que el actor despidió al conductor.

Minutos después, Granados terminó por borrar los tuits que había hecho en honor a Rozín y manifestó: "Ya cuando tuiteo algo y hay 100 pelotudos que no me siguen y opinan gratis sobre el tema, lo borro. Corta".