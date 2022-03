Irreconocible: mirá el increíble cambio de look de Toto, el hijo de Araceli González

Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar y Araceli González, compartió un video con sus seguidores donde mostró su radical cambio de look.

Si bien no es la primera vez que el actor cambia su aspecto, en esta oportunidad se cortó el pelo bien corto y se tiñó de un color medio verdoso.

Cabe recordar que en el 2021 el joven causó conmoción al contar en Podemos Hablar (Telefe), el abuso que sufrió a los siete años por un vecino del barrio donde vivía en ese entonces.

“En un momento me empezó a hablar, pero en un momento la charla, no me preguntes por qué, no lo sé, se empezó a oscurecer todo. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar, me agarra del brazo y me arrastra hasta la casa y ocurre eso. Horrible. En otra oportunidad lo mismo, y yo me fui llorando, no sabía a quién decirle. Después no lo vi más por un tiempo, pero durante ese año, el lugar en el que yo vivía, resultó ser una pesadilla”, sostuvo el actor de 23 años. "Hasta que ocurrió la segunda vez y nunca más", relató en aquella oportunidad.