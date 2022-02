Por primera vez habla Eli Sulichin, la nueva novia de Benjamín Vicuña

El amor está en el aire y Benjamín Vicuña lo sabe. Tras la escandalosa y dolorosa separación de la China Suárez, el actor chileno vuelve a sonreír y lo hace, nada más ni nada menos, que de la mano de una amiga de Pampita.

La joven se llama Eli Sulichin y forma parte de una acomodada familia de Buenos Aires, es hija de un banquero y se dedica al marketing en una empresa.

Eso era todo lo que sabíamos de la joven de 32 años que ahora acompaña a Benjamín Vicuña. Sin embargo, por primera vez en dos meses pudimos saber lo que piensa Eli.

La revista "Hola" publicó una de las últimas imágenes de la pareja.

Fue en una publicación del ex marido de Pampita donde la pareja hizo gala del amor que se tienen en público, algo que no había sucedido hasta ahora. En la publicación en blanco y negro, Vicuña sale posando con su nuevo perfume. Abajo, la blonda no dudó en expresar lo que siente:

Mi amor.

Sin embargo, parece ser que la discreción es la mejor cualidad de Eli Sulichin, a diferencia de los otros amores que tuvo Benjamín Vicuña, esta mujer parece no querer saber nada con las cámaras y tiene una vida privada que cuida con recelo.

Mientras el chileno rehace su vida junto a Eli, la China Suárez también aprovechó para blanquear su romance con Armando Mena Navareño, un español al que conoció rodando una película en España. Llegará la paz a la enorme familia ensamblada de Vicuña, el tiempo lo dirá.