No aguantó más: Juana Repetto y el llanto desconsolado por una noche terrible

Juana Repetto se ha convertido en una de las influencers más buscadas por el público femenino interesado en la maternidad libre de estereotipos. Su historia personal como madre de dos hijos que no busca la perfección es el leit motiv de su cuenta de Instagram y la razón por la que muchas usuarias confían en ella.

Justamente por ese intento de mostrarse sin etiquetas, con kilos de más, amamantando libremente y sin intenciones de decorar una situación que no tiene nada que ver con sueños preciosos, Juana Repetto es una voz autorizada en la materia y hace algunas horas volvió a mostrar que no es una famosa común y corriente.

Juana Repetto en su intento por descargar la angustia.

Juana Repetto y uno de sus hijos se han contagiado de Coronavirus y los síntomas evidentemente no les han pasado desapercibidos. Por lo anterior es que no dudó en comunicarse con sus seguidores para mostrarse vulnerable, quizás también para recibir el apoyo del otro lado de la cámara de su teléfono.

Todo parece indicar que el padre de los hijos de la influencer trabaja lejos del hogar familiar y por eso no ha podido estar con ella para sobrellevar juntos esta complicada situación. Pero está claro que se sentía sola y que tenía miedo de no poder estar con todas sus energías para atender las demandas de sus niños.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto, su marido, en una imagen de archivo.

"Es un día difícil y estoy triste. Aunque me sienta ridícula compartiéndolo, ya el hecho de escribirlo me resulta catártico", dijo Juana Repetto y, por supuesto, su comunidad enseguida la apoyó. Seguramente con el paso del tiempo su angustia cede, pero al menos mientras dure, no quiere esconderse.