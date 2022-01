Las tremendas declaraciones de la ex pareja de Paulo Londra embarazada, a días de separarse

Paulo Londra y Rocío Moreno, que son papás de Isabela de un año y esperan un bebé para febrero, se separaron definitivamente ella decidió confesar los fuertes motivos.

Rocío Moreno, la ex pareja de Paulo Londra confirmó quien según ella habría regresado a las “andanzas y un ritmo de vida no compatible con la rutina familiar”, por lo tanto, decidieron separarse definitivamente, tras su pelea legal para poder seguir cantando, lo que ahora parece alejarlo de su familia, una vez más.

Moreno contó que Paulo no dormía prácticamente en su casa y que se enteró de que en este momento está en Estados Unidos a través de las redes sociales y no de manera personal, lo cual indica el alejamiento por parte del joven artista a su entorno más cercano.

“Empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía más tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”, afirmó Rocío.