Silvio Soldán, un eterno galán: quién es su nueva novia 31 años menor que él

Sin dudas por más que pasen los años Silvio Soldán es un eterno galán, y sobre todo alguien que cree siempre en el amor. Pese a las polémicas relaciones de su pasado, el conductor abrió su corazón una vez más y a sus 86 vive un apasionado romance con una mujer 31 años menor que él.

En el programa de Carmen Barbieri dio detalles de su nueva relación: "tiene 55 años. Es rubia, delgadita y chiquitita”, comenzó diciendo. Y agregó que "ella era admiradora mía, me siguió durante casi nueve años. El día de mi cumpleaños me fue a llevar un regalo y bueno...”.

Soldán se siente "maravillosamente bien" con este nuevo amor, pero aún así no tiene en planes convivir con ella: "ella en su casa y yo en la mía. La convivencia es terrible, no la aconsejo. Todos tenemos manías. Nos vemos cuando tenemos ganas, cuando podemos”, explicó. Por el momento no aparecieron fotos de ellos juntos, aunque todo va viento en popa.

(Fuente: Ratingcero)