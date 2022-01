¿Se agranda la familia?: Barbie Vélez y Lucas Rodríguez empezaron el 2022 con el anuncio más tierno

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se subieron al altar hace apenas unos meses y se transformó en la boda más emotiva del año y el gran evento no pasó desapercibido ni para su familia ni para los medios. Tanto la joven como su mamá, Nazarena Vélez, se encargaron de registrar cada minuto y lo compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram para que sus fanáticos pudieran vivir de cerca todo lo que ocurría minuto a minuto.

Pero la gran sorpresa para sus fans llegó apenas había comenzado el nuevo año con una feliz noticia que más de uno festejó. La dupla decidió agrandar la familia y con ese amor a flor de piel adoptaron un pequeño perro caniche de semblante muy simpático:

"Bienvenido Darwin a la familia. No es la mejor foto, pero nuestras caras lo dicen todo. No entienden la ansiedad que manejábamos por conocerlo. No puede ser más bueno y dulce. Lo adoptamos en Salvado sus vidas, a quienes quiero aprovechar para agradecer por todo lo que hacen día a día por estos bebitos. No había mejor forma de arrancar este 2022".

Si bien muchos de sus fans y familiares celebraron la llegada del perrito a sus vidas, hay quienes esperan ansiosos que la pareja traiga al mundo un bebé y este anuncio abrió la puerta o mejo dicho, el nuevo debate, sobre sus deseos de ser mamá y papá, pero la la mediática, antes de su boda, dijo: "Me encantaría pero todavía no. No me siento preparada bajo ningún punto de vista. Imaginate que lloro todos los días por lo del casamiento, con un bebé me agarra un infarto".