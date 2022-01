Cocina caliente: fuerte cruce y amenazas entre dos participantes de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity se vio invadido por una noche de tensas discusiones y jugadas entre dos participantes. Todo comenzó cuando Malena Guinzburg decidió perjudicar a Joaquín Levinton y el músico no ocultó su bronca por lo sucedido, además de deslizar su descontento por el sorpresivo ingreso de la comediante al reality tras varias semanas de competencia.

Santiago del Moro le anunció a Malena que tenía la posibilidad de sacarle hasta diez ingredientes a cada uno de los concursantes, o bien podía elegir quitarle más cantidad a alguno en particular si ella asilo deseaba. Sin dudarlo, la participante fue contra Levinton y se llevó la única proteína que tenía en la mesada, un filet de pescado. Una jugada bastante piante que el artista interpretó como violenta incluso.

"Joaquín había dicho que no se encariñó conmigo todavía, así que no tengo nada que perder", se justificó Malena "Y vas bárbaro para que me encariñe", respondió el cantante de Turf.

Fue entonces cuando el músico se despachó con lo que piensa y no dudó en cuestionar la decisión de elegirla como participante en un momento tan avanzado del programa, sobre todo, tras haber despedido a participantes con los que, si se llevaba muy bien, como es el caso de Charlotte Caniggia:

"Es injusto que vos vengas así de un día para el otro y de repente participes"

"Yo no tengo la culpa de ser la nueva, yo quiero integrarme, pero me odia Joaquín", se defendió la comediante. A partir de ese momento el cruce se intensificó: "Me voy a vengar de Malena, yo no soy rencoroso, pero esta vez, aunque no llega al odio, está casi cerca".

Sin embargo y sobrepasando muchos obstáculos, es que el músico logró deslumbrar al jurado con una preparación que denominó "sopa milagrosa". Inmediatamente, Malena reconoció: "Creo que no me alcanzarían diez temporadas para que me perdone".

En su defensa y sin estar en esa posición de decisión es que Levinton arremetió y saltó a contestarles postura acerca de la decisión que habría tomado en su lugar: