¡Preparen el arroz!: una de las argentinas más 'despampanantes' anunció que se va a casar

Para ponerle el broche de amor a la relación que comenzaron en 2019, Sol Pérez y Guido Mazzoni darán el gran paso y será este 2022.

Según confirmaron en "A la Tarde", el ciclo conducido por Karina Mazzocco, la ex chica del clima ya había anunciado que se casaba pero que todavía no estaba planeado, ni había recibido una oferta formal por parte de su novio.

"Toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso", dijo hace algunos meses en su visita a dicho programa.

También, en esa oportunidad aclaró lo importante que es esta nueva etapa en su vida, poniendo el acento en formar una familia y decidiendo pasar más tiempo con su pareja.