Facundo Moyano y Eva Bargiela quieren la boda del año: se filtraron fotos del lujoso lugar

Facundo Moyano y su novia, Eva Bargiela darán el gran paso y se casarán en octubre próximo, si todo sigue bien. Cabe destacar que la pareja ha mantenido el bajo perfil, pero allegados a ellos informaron cómo y dónde será el gran día de la boda más esperada de la farándula.

No hace mucho tiempo, Eva dio una entrevista para la Revista Gente y confesó qué es lo que más le gusta de Moyano:

"¿Sabés que me banca en todo? No es egoísta; al contrario, me incentiva a crecer, tanto en el trabajo como en el estudio. Siendo modelo no es fácil que te apoyen... Salí con pibes celosos. Te reclaman '¿vas a subir esa foto haciéndote la linda?'.