¿Barassi está enojado?: atención fans, cambia el horario de 100 argentinos dicen

Uno de los mayores éxitos de la televisión nacional es sin dudarlo el programa de entrenamiento y cultura conducido por el sanjuanino Darío Barassi, “100 argentinos dicen”. El talentoso conductor es quien pelea por sus puntos valiosos de rating día tras día en horario de noche por la pantalla de eltrece. Cambio su horario a partir de septiembre y fue notificado por las redes sociales con un post en colorado.

El nuevo horario de “100 argentinos dicen” será a partir del próximo 13 de septiembre desde las 18:30 hs. Un horario de tarde, pensado para toda la familia que lo ve y elije día tras día.

La competencia por la fidelidad de las audiencias no tiene fin en cuanto los productos televisivos. Este domingo, una vez más quienes se disputaron por los números fueron Telefe y eltrece con dos de sus grandes figuras del entretenimiento. Por un lado, la gran e icónica Lizy Tagliani con Trato Hecho; y por el otro, la tormenta de cariño y humor de Darío Barassi con 100 argentinos dicen, especial famosos.

Se sacaron chispas este último domingo por la competencia feroz de audiencias en la previa de la final de la Voz Argentina, una bomba rotunda de éxito en rating. Pero más allá de lo sucedido durante este finde, lo cierto es que si sos fan de Barassi y su humor sin igual, recordá que a partir del lunes próximo podrás verlo en la tarde, desde las 18:30 hs.

Darío Barassi en 100 argentinos dicen

Pero a pesar de que aun no se conoce cuál es el motivo del cambio ni la postura de la producción, algunos fans no se mostraron del todo contentos por el repentino cambio de horario y lo hicieron notar con mensajes en contra de la medida como: "estaba bien en ese horario, dejen de joder con el único programa que les dá" y " ya no saben que hacer para darle protagonismo a Showmatch, ya nadie quiere verlo, sepanló " entre otro.