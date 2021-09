Darío Barassi frenó "100 argentinos dicen" para mandarle un insólito audio a su esposa

Como tiene acostumbrados a sus participantes y espectadores, el gran humorista y conductor sanjuanino, Darío Barassi, irrumpió la continuidad de su programa "100 argentinos dicen" para enviarle un insólito menaje de audio a su señora, Lucia Gómez Centurión.

Para sorpresa de todos, Darío tomó la palabra con su propio celular para hacer una broma sin precedentes que dejó a todos los espectadores boca abiertos por lo divertido de las referencias a la familia que estaba presente.

“Hola, mi amor. Escuchame, estoy haciendo el programa. Hay una familia que son los Oberosler que yo dije: ‘Qué apellido complicado’. No solo el apellido sino que la familia... no te puedo explicar lo que es. Parece que ella [la madre] no está con el papá de la hija que se llama Nikki, con dos ‘k’. Raro que tenga dos ‘k’, gorda. No sé si es una posición política o no sé, no la termino de entender. El novio se llama Pepo. Es excesivamente feliz, es rarísimo, muy blanco y tiene pelo muy morocho, gorda. Está todo el tiempo sonriendo, parece como no sé...”.