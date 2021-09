Escándalo y polémica renuncia en Showmatch: Flor Vigna lo hará en vivo

La reconocida bailarina e influencer Flor Vigna hará oficial su renuncia en vivo a Showmatch en medio de lo que muchos entienden como una polémica de la actriz con la producción del legendario programa de Marcelo Tinelli.

En Mañasísima, el periodista de espectáculos Pampito habló de la causa común que hizo Flor Vigna con su bailarín, Facu Mazzei, quien se accidentó durante un performance del ciclo

"Facu no puede bailar por 30 días y lo que se dice ahora. Le pregunté a alguien de Laflia: '¿Renuncia el equipo de Flor Vigna?'. Y la producción me dice 'no ensayaron con ningún bailarín, por lo que entiendo es que sí, renunciaría’. Esta decisión la toma Flor Vigna"