El filoso comentario de Marcelo Tinelli por un nuevo cambio de horario de Showmatch

El conductor de Showmatch, Marcelo Tinelli, está viviendo una temporada muy complicada con un mal momento en cuanto a las mediciones de rating. Esto determinó una vez más un cambio de horario para su histórico programa Showmatch.

Con esa filosa y picante frase es que Marcelo lanzó todo su enojo al aire en La Academia, refiriéndose al nuevo horario que le han dado en la grilla de su canal, ya que su ciclo comenzará a partir del lunes a las 23 horas, media hora más tarde de lo habitual.

Todo es te abrupto o cambio se da porque saldrá al aire la flamante tira La 1-5/18 que estrena en el mismo canal. Se trata del tercer cambio de horario en lo que va del año para el certamen que conduce Marcelo Tinelli de baile, farándula y chismerío de primera mano.

Por otra parte, el conductor del certamen se mostró bastante irritado al enterarse que una de las estrellas de su propio reality, el querido y polémico actor Cachete Sierra, también participará en la ficción de Polka que le “serruchó” el horario.

"Hoy me enteré que el señor Cachete Sierra va a estar en la tira de Polka también. Espero que, si va a la tira de Polka, no abandone este programa"

Para agregarle dramatismo, el conductor no dudo en lanzar otro palito para su compañero "Hoy vi que La 1-5/18 empieza el lunes a las diez de la noche, yo dije, bueno vamos a estar pegados. 'No, vos va a las once', me dijeron".