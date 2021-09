Se pudrió todo: un ex de Jimena Barón la trató de "víbora" en su nueva canción, mirá quien

Tras lanzarse al mundo de la música, Mauro Caiazza aprovechó el lanzamiento de su nueva canción y arrojó un filoso mensaje a su ex pareja Jimena Barón. Lejos de moderarse con las palabras, el mediático calificó a la artista como una "víbora". Este fue el detalle para comprobar que la relación entre ambos no terminó para nada bien. Ambos se habían bloqueado en las redes sociales, y este nuevo accionar de Caiazza se suma a los malos intercambios que protagonizaron.

(Jimena Barón y Mauro Caiazza, en tiempos felices)

Hace días, Caiazza lanzó su tema, "Gorrión enjaulado". Allí le dedicó gran parte de la composición a Barón, con quien mantuvo un romance muy apasionado por varios meses, hasta que sellaron el final antes del inicio de la pandemia de coronavirus. Así también, Marcelo Tinelli reveló que el joven hace terapia de hielo por la dura experiencia que vivió con la mamá de Morrison.

Todo terminó de la peor manera y eso llevó al bailarín a plasmar lo vivido en su nueva canción. “Aprendí a soltar, también a confiar, hasta le hice un coreo a esa víbora que no quiso bailar…”, dice el estribillo. “No me importa na, la pasé genial, me hice de cimientos duros para cualquier pandemia aguantar”, remató a continuación.

¡Durísimo!. Hasta el momento, Jimena no ha manifestado nada al respecto.

