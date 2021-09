¡Qué momento!: una famosa fue al programa de Barassi sin ropa interior

Darío Barassi volvió un momento bastante insólito este domingo en el programa de '100 argentinos dicen - Especial Famosos'.

Y es que una de las participantes le confirmó en vivo que no llevaba ropa interior debajo del pantalón que exhibía.

Se trata de Julieta Puente, que estuvo con su familia compitiendo contra la mediática Nati Jota, quien se prendió al divertido momento.

"No hay nada acá. Se llega a romper y estoy en el horno", reconoció Puente en un momento. Darío Barassi se caracteriza por sus inesperados y extraños pedidos al aire y esta vez no fue la excepción: "Me gusta. El domingo que viene, quiero un pantalón sin tela al costado y con cadenas si o si Gigi".