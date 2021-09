Diez tendencias que dejaron los Premios Emmy 2021

En una industria del entretenimiento que tiene bien divididos sus premios (los Oscar para el cine, los Grammy para la música, los Tony para el teatro y los musicales), los Emmy son los que más relevancia han ganado en los últimos años a partir del crecimiento exponencial de los servicios de streaming y de la producción de series.



Por eso, la 73ª edición que tuvo su cierre el domingo a la noche (las estatuillas en los rubros técnicos o considerados secundarios en lo artístico se otorgan en ceremonias previas) sirve no solo para constatar cuáles son las producciones más admiradas por los y las votantes de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión sino también para analizar las tendencias de una industria cambiante, en constante reacomodamiento, con “jugadores” que ganan espacio y poder en detrimento de otros quizás más tradicionales, pero en indudable retroceso.





A continuación, entonces, diez tendencias que dejaron estos Emmy 2021



1- De Inglaterra, con amor. Las principales ganadoras fueron "The Crown" entre las series de drama y Ted Lasso entre las de comedia. Más allá de que esta última tiene como protagonista a un estadounidense (Jason Sudeikis), ambas son producciones con mayoría de artistas británicos. Los Emmy podrán ser, en esencia, una autocelebración del poderío audiovisual de los Estados Unidos, pero muchos premios terminan en manos de los ingleses.



2- Netflix dio el gran golpe. Tras amagar varias veces durante las últimas ediciones, finalmente la N roja pudo arrebatarle el cetro a HBO. Y lo hizo no solo ganando dos de los tres premios centrales ("The Crown" entre los dramas y "Gambito de dama" entre las miniseries) sino que en el global apabulló a su habitual rival, HBO (ahora con HBO Max), al sumar 44 estatuillas contra apenas 19 de las compañías del grupo WarnerMedia. Cabe indicar que en 2020 HBO había conseguido 30 premios contra 21 de Netflix. Un cambio de tendencia abrupto y contundente.



3- Todo el poder al streaming. Si Netflix fue la gran ganadora de la noche y varios de los triunfos de HBO fueron gracias a su flamante servicio HBO Max, luego se ubicaron otras plataformas como Disney+ con 14 estatuillas y Apple TV+ con 10. Recién en quinto lugar aparece una cadena de TV tradicional como NBC, con 8. Hoy, los que dominan el negocio (y los premios) son, sin dudas, los servicios de streaming.



4- Ganadores y perdedores. En el terreno de las series, "The Crown" y "Gambito de dama" empataron con 11 estatuillas cada una (sumando, claro, los rubros técnicos), en lo que resultó otro logro para Netflix. Luego se ubicaron "Saturday Night Live" (un clásico de la TV tradicional) con 8 y "The Mandalorian" y "Ted Lasso", ambas con 7. Entre los principales perdedores de la noche aparece "WandaVision", serie de Marvel para Disney+, que tenía 23 nominaciones y no ganó ninguno de los premios principales.

“The Crown”, “Ted Lasso”, “Mare of Easttown” y “Gambito de Dama” fueron algunas de las ganadoras de la 73ª edición de los premios Emmy. (Foto AFP))



5- #EmmysSoWhite. Los triunfos en los rubros actorales de Olivia Colman ("The Crown"), Josh O’Connor ("The Crown"), Jason Sudeikis ("Ted Lasso"), Jean Smart ("Hacks"), Ewan McGregor ("Halston"), Brett Goldstein ("Ted Lasso"), Hannah Waddingham ("Ted Lasso"), Tobias Menzies ("The Crown"), Gillian Anderson ("The Crown"), Julianne Nicholson ("Mare of Easttown") y Evan Peters ("Mare of Easttown") podrán tener sus méritos artísticos, pero dejaron una nueva herida en el siempre controvertido debate por la diversidad y la representación. Es que, pese al récord de nominaciones, no ganó ningún actor o actriz de color y, así como alguna vez se cuestionaron a los Oscar y los Globo de Oro, ahora le toca el turno a los Emmy.



6- Un asunto de mujeres:Kate Winslet le ganó a Anya Taylor-Joy. Uno de los duelos más esperado de la noche era el que enfrentaba a Winslet con dos referentes de la nueva generación como Anya Taylor-Joy y la inglesa Michaela Coel. Si bien luego Mare of Easttown perdió frente a Gambito de dama, Winslet obtuvo su segundo Emmy (ya había ganado en 2011 por "Mildred Pierce"), a lo que hay que sumarle un Grammy por el álbum "Listen to the Storyteller" (1999) y el Oscar por "The Reader" – El lector (2008). Solo le falta un Tony para completar el “Grand Slam” de premios.



7-Una estrella en ascenso: Michaela Coel.La joven creadora de "I May Destroy You" ya había sorprendido con las 9 nominaciones, pero con esta desgarradora y provocadora mirada a las consecuencias del abuso sexual dio el gran golpe con dos estatuillas: la dedicada a la excelente selección musical y -más importante aún- el de mejor guion en miniserie para la propia londinense de 33 años.



8- La sorpresa de la noche:Ewan McGregor. El escocés ya había sido nominado antes por Fargo, pero cuando consiguió una candidatura por Halston, serie de Ryan Murphy sobre el reconocido y controvertido diseñador de modas, llamó mucho la atención porque las críticas habían sido muy poco entusiastas. La sorpresa fue aún mayor cuando anoche el intérprete de Trainspotting se quedó con el premio que todos los pronósticos indicaban sería para Paul Bettany por WandaVision.



9- Sin premio póstumo para Michael K. Williams. Hubiese sido, sin dudas, el momento más emotivo de la ceremonia, pero Michael K. Williams no ganó por su notable actuación en Lovecraft Country. La explicación hay que buscarla en cuestiones administrativas: la votación cerró pocos días antes de la muerte del querido actor de "The Wire".



10- Ceremonia sin brillo. Si bien volvió el glamour de la mano de la alfombra roja y una segunda locación montada en Londres resolvió el problema del viaje de tantos artistas ingleses, la entrega no tuvo demasiado vuelo y, en ese sentido, los aportes del comediante Cedric the Entertainer tampoco pasarán a la historia grande de los Emmy. Las ceremonias de premios están en crisis y -como también se vio en los Oscar- todavía no encuentran la manera de reciclarse, adaptarse y reinventarse en estos tiempos que piden cambios de formatos e ideas.

(Fuente: Telam)