La insólita confesión de Darío Barassi sobre su portero: ¿también le afeitó la espalda?

Darío Barassi, en su ciclo personal “100 argentinos dicen” se anima a todo y más, incluso a contar detalles de su vida privada y familiar. Tal es así, que en medio de una de las preguntas a los concursantes detalló, con honestidad cómo se depilaba la espalda.Un acto de puertas adentro, pero lo más normal del mundo para aquellos hombres coquetos, como Darío.

“Yo, desnudo es una imagen, al menos, fuerte. Mucho por un lado, muy poco por otro. Aparte hace rato que no me depilo la espalda. ¿Viste que la gente se hace como espirales? Me quiero hacer en la espalda un espiral”

Barassi, muy divertido al recordar contó con total normalidad una situación que despertó las carcajadas de todos los presentes:

“Estoy pensando en todas las personas que me han depilado la espalda a lo largo de mi vida. Porque para ir a depilarse vos tenés que ir con la espalda afeitada. No podés ir con los pelos largos, así que a alguien le tenía que pedir que me afeite”.

Con respecto a su esposa, Luli Centurión, confesó que hace muchos años se conocen y que ya conoce todos los detalles de el mismo, lo cual le da confianza a decir lo que realmente le pasa en su vida, aunque a la declaración de que también lo hizo su portero dejó varios interrogantes, aunque quedó clarísimo que se trataba de una broma.

"He llegado a pedirle al encargado de mi edificio que me afeite. Creo que se llamaba Pablo. Murió mientras me sacaba los pelos. Yo vi por el espejo como sacaba los pelos y los olía”

Lo cierto es que el conductor ha logrado con mucha insistencia y esfuerzo por su personalidad, que su programa sea uno de los más vistos de la televisión Argentina. Barassi agrega anécdotas a cada momento dándole al programa un estilo diferente al del resto de la grilla de ciclos familiares y de entretenimiento.