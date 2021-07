Kim Kardashian, furor en las redes por su cumple 40 y la bikini

Kim Kardashian está esplendida y así lo hizo notar en la celebración de su cumpleaños de 40.

La empresaria se encuentra soltera y está claro que le sienta muy bien.

Con una figura delgada resaltada por un hermoso bikini morado y más feliz que nunca, Kim Kardashian se dejó ver por Palm Springs disfrutando del inicio de este viernes.

La socialité compartió esta mañana tres instantáneas que dejó a más de uno con la boca abierta y es que se lució en su mejor forma desde hace años, incluso durante el rodaje del mítico y recién concluido Keeping Up with the Kardashians, que estuvo al aire por 14 años y a lo largo de 20 temporadas.

El ejercicio, discisciplina y quizá buena alimentación se notan en el cuerpo de la también abogada de 40 años, ya que el bikini morado dejó al descubierto su figura renovada tras destaparse su ruptura con el rapero Kanye West.

“Wow… Ok, Kim”, “¡¡Oh, ese eres tú!!”, “Te ves increíble Kim, sigue con el buen trabajo”, “Demonios, Kim”, fueron algunos de los comentarios que resaltaron la belleza y juventud que ahora presume Kim Kardashian.

Si bien la famosa hoy sorprendió a todo con estas instantáneas, durante las últimas semanas ha mostrado su cuerpo más de una vez, como aquella en la que dejó ver su lado más mexicano en nada menos que en un bikini verde limón para comer tacos.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Kim compartió: “¿Ya es martes de tacos?”.

El texto de la influencer pronto causó la reacción de millones de seguidores. “Tienes guacamole sobre tu traje de baño”, señaló en un tono humorístico un usuario de la red social en referencia al color del traje de dos piezas. En la publicación abundaron los emojis de corazones y llamas, y también hubo quien señalo que los tacos probablemente serían vegetarianos, pues Kim lleva una dieta libre de carne.

Fuente: Infobae