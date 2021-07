Salió a la luz el explosivo cóctel que encontraron en el cuerpo de Chano

Chano Moreno Charpentier sigue en delicado estado tras el balazo que recibió de parte de un agente de policía durante un polémico episodio en el que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes.

Este miércoles se conocieron precisamente los resultados toxicológicos dieron positivo para marihuana en los estudios de orina; y positivo para cocaína en los de sangre.

Chano continúa en terapia intensiva después de una cirugía de emergencia en la que le extirparon el bazo, el riñón izquierdo y parte del páncreas, pero todo parece indicar que existe una leve recuperación del músico que supo protagonizar otros incidentes relacionados con el consumo de alcohol y las sustancias prohibidas a la hora de conducir vehículos.

Este miércoles la madre de Chano aseguró que no está contra el policía que baleó a su hijo. “Acá no hay nadie contra nadie, no es la mamá contra la policía. Acá solo hay víctimas, una es mi hijo”, dijo Marina Charpentier desde la puerta del Sanatorio Otamendi. "Hagan algo por la Ley de Salud Mental porque estamos todos los padres de los enfermos de adicciones. Las mamás de todos los ´Chanos´ que sufren adicción que piden ayuda y no tienen respuesta”, exclamó.