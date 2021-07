Chano, en estado crítico: su audio desesperante, un confuso brote psicótico y un disparo letal

El cantante de la reconocida banda Tan Biónica, Chano Charpentier, continúa internado en terapia intensiva desde este domingo en la noche, cuando recibió el balazo de un policía en medio de un confuso brote psicótico en la casa de su madre. En las últimas horas se dio a conocer un audio del viernes pasado en el que él solicitaba asistencia policial por una fuerte discusión con su madre, quien intentaba internarlo de manera judicial.

El audio recorre las redes y la polémica crece, tras conocerse que, de manera poco comprobable, Chano fue herido de bala por un oficial que ingreso a su casa y, delante de su madre fue baleado. Según se conoció en la mañana de hoy podría perder su brazo, parte del páncreas y un riñón, lo cual alarmó a todos porque está en estado muy delicado. El llamado decía así:

“¿Qué tal? Tengo una emergencia urgente, por favor”, se escucha cómo el ex Tan Biónica se comunica con el 911. Luego de darle los detalles de su ubicación a la operadora ella le consulta que cuál es su emergencia.

“Tengo a mi mamá, que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llame adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me va a meter en un psiquiátrico. Hecho que no tienen nada que ver con nada porque, nada, yo estoy llevando una vida normal pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla, ¿me entendés?”, dijo Chano, notablemente exaltado.

“Está dentro de mi casa con cuatro médicos. Dice que me va a judicializar, pero no tienen una orden de un juez, nada. Es mentira. Son cuatro hombres”, agregó. La operadora policial le consulta que de dónde salieron los doctores y él responde que pertenecen a una empresa privada.

Para finalizar la llamada y mandarle asistencia, la mujer le pide que se identifique: “Santiago Moreno Charpentier, soy ‘Chano’”.

“Por favor que venga urgente el móvil y saque a la gente de mi casa y les saque las llaves; porque tengo miedo porque desde ayer me están entrando. Te lo juro, por favor”, rogó. “Corto y trasmito. Aguardá que llegue el móvil policial, por favor”, le respondió la chica. Sobre el final se vuelve a escuchar al cantante: “Esta grabado que ayer… Que entren a mi casa como sea, que entren a mi casa”.



Aun no esclarecen las causas de esta disputa familiar con claridad, y aunque su propia madre, quien intentaba internarlo aclara que él no atacó al oficial, las especulaciones judiciales acusan que puede tratarse de un error de la policía en el momento.