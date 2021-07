Polémicas declaraciones de Lali Espósito: ¿eligen a los que cantan bien?

En una serie de tweets, Lali Espósito explicó por qué no eligen a muchos participantes de La Voz Argentina que elogian y cantan bien. A través de su cuenta oficial de Twitter, la actriz hizo frente a las críticas que las personas hacen en su contra y en la de sus compañeros, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti.

“Si no lo van a elegir no me pongan la historia del padre porque nos hace mierda”, escribió Malena Guinzburg en las redes sociales indignada con la emisión de Telefé y la cantante le respondió y justificó: “Y nosotros que no lo sabemos… lo vemos al aire todo… terrible”.

Otro usuario de Twitter también le reclamó y pidió que no los elogien si no los seleccionan. “Pero Lali, ¿por qué le dicen que la rompió y no se dan vuelta? Pobre hombre no hagan eso”, le dijeron y Lali contestó: “Hay que elegir 24 de casi 200 que escuchamos… todos cantan hermoso”.