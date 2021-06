Mal recuerdo: Flor Peña desconsolada tras conocer la condena de un sanjuanino por sextorsión

Hace algunas horas, la justicia de La Rioja falló a favor de la causa de una joven víctima de un delito de porno venganza, que involucra a un ex tatuador y peluquero sanjuanino llamado Patricio Pioli, y desde hoy, su conducta violenta es considerada un delito penal y una forma de violencia de género tras la publicación de imágenes privadas de su ex pareja. Cabe destacar que Poli fue condenado a 5 años de prisión por el delito de pornovenganza

Por este caso de resonancia nacional, la actriz y conductora de “Flor de equipo”, Flor Peña, se quebró al aire y entre lágrimas se expresó muy atormentada al recordar la vitalización de su video íntimo hace un tiempo ya, que fue noticia nacional.

Flor confesó que lleva años peleando en la justicia y que tiene aún cinco juicios sin resolución, reflexionó sobre la decisión y confesó lo mal que lo pasa hasta el día de hoy por la invasión a su privacidad y la desagradable forma en la que la trataron y la tratan, incluso, durante las distintas instancias del juicio.

“El fallo me genera mucha emoción porque padecí muchísimo cuando se filtró mi video de contenido íntimo. No fue una porno venganza sino un hackeo. Y no sentí lo que, por suerte, hoy pueden sentir algunas mujeres, de que hay una mirada distinta sobre eso”.