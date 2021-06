Sanjuanino condenado por pornovenganza: “siempre espero represalias de él”, dijo la víctima

Tras cuatro años de lucha, el joven tatuador sanjuanino Patricio Pioli fue condenado a 5 años de prisión por el delito de pornovenganza en prejuicio de su ex pareja Paula Sánchez Frega. Luego de la sentencia, la víctima se acercó a los medios y declaró.

A pesar de que se mostró molesta porque la justicia no subió el video de la sentencia y que tampoco se dio a conocer lo que ella declaró (lo hizo al frente del imputado, a pesar de que ella puede hacerlo sin que él esté presente), expresó: “la máxima era 6 años, pero cinco años me parece justo. Pero que pasa… es injusto que una persona que nunca cumplió la domiciliaria le descuenten 1 año y 6 meses”.

Ante la pregunta de los colegas de La Rioja sobre cómo es Pioli y que espera a futuro de esta persona, ella fue contundente: “Es una persona que ha demostrado que no tiene conductas, no tiene miedo absolutamente a nada, no se apega a la ley y la verdad que yo siempre espero represalias de él”.

Paula viene con este caso desde hace aproximadamente 4 años y dijo cómo será su vida después de conocida la sentencia: “Mi vida continua normal, hoy tengo que trabajar, tengo que seguir haciendo mis cosas y esperaba que esto termine porque era un desgaste físico y mental de 4 años que yo ya no podía sostener más y estaba muy cansada sinceramente”.

En el juicio de Pioli, según los medios de esa provincia no pudieron estar presentes al momento que los testigos, la víctima y el acusado declararon ante el tribunal y que recién todo eso se iba a dar a conocer “al término del juicio”.

En medio de la audiencia cuando se daba a conocer el veredicto del tribunal, el sanjuanino Pioli subió un cartel el cual decía “CORRUPTOS”. Los abogados defensores dijeron, "El proceso debe ser una garantía de verdad y justicia".

Declaraciones e imagen cortesía: Treinta y Ocho setenta