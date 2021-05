¡Por fin pasó!: mirá lo mejor que dejó el reencuentro de `Friends´, 17 años después

El estreno del último capítulo, que fue visto por más de 52 millones de personas en todo el mundo, el grupo de amigos más querible de la televisión tuvo su esperado reencuentro por HBO Max, el servicio de streaming que llega a la Argentina a fines de junio.

Junto con el especial, llamado Friends: The Reunion, también estarán disponibles las 10 temporadas de uno de los programas más vistos (y rentables todavía) producidos por el gigante del entretenimiento Warner Bros.

Friends se emitió entre 1994 y 2004. Durante esa década, recaudó u$s 4.000 millones. Su último episodio, le reportó ganancias al estudio por u$s 1.000 millones. Según The Wall Street Journal, por este regreso cada actor cobró u$s 2,5 millones. La oferta inicial era de u$s 1 millón, pero los 6 rechazaron esa propuesta y, finalmente, lograron un cachet a la altura de su leyenda.

El plan inicial era comenzar las grabaciones en 2020, pero el avance de la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos obligó a cancelar todas las producciones de cine y televisión durante gran parte del año, como en el resto del mundo.

Al ver que pasaban los meses y se acercaba la fecha de lanzamiento de HBO Max en ese país (mayo 2021), hubo rumores de que iban a adaptar el especial a la vida en tiempos de Zoom.

Sin embargo, un alto ejecutivo de WarnerMedia, Bob Greenblatt, lo descartó de plano: "No queremos que el reencuentro de los 6 grandes amigos sea una reunión virtual".

Con el mítico sillón marrón del bar Central Perk como escenario protagonista, los actores Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se reencontraron por primera vez frente a las cámaras.

En lugar de ser una continuación de la historia original, Friends: The Reunion es una suerte de talk show, nostálgico y entrañable, con un dream team de invitados sorpresa: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Tom Selleck, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai.

