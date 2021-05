Es igual a Maradona y la rompe en Tik Tok: el Diegote de Varela

Una de las cosas que menos esperaba Ismael Yapura era que, de un día para el otro, su cara recorriera el mundo entero. Pero sin darse cuenta eso ya ocurría hace años. Casado, con 49 años y dos hijos, las restricciones lo llevaron a aceptar las propuestas de los más chicos de su familia para pasar el tiempo. Sentado detrás del celular de su sobrina, se sometió a un chiste viral que lo catapultó a nivel internacional. No fue casual: es idéntico a Diego Armando Maradona.

Desde que se publicó el video, su increíble parecido a al Diez dejó de limitarse a comentarios en encuentros familiares o con amigos para convertirse en el más reciente fenómeno viral de las redes. “Me lo decían varias personas pero nunca le di importancia hasta que mi sobrina subió el video”, confesó en diálogo con LA NACION. El suboficial de la Armada Argentina pasó de ser Ismael para convertirse en “el Diego de Varela”.

“Nunca pensamos que esto podía suceder. Me llegan un montón de mensajes, me piden saludos y lo increíble es que son de personas de todo el mundo”, indicó el hombre detrás del video que, hoy, junta más de 260 mil reproducciones en TikTok. No obstante -si bien la fama sí lo es-, esto no es algo nuevo en su vida. Su apariencia ya lo había hecho vivir situaciones extrañas en el pasado.

“Una vez me fui de vacaciones en familia y todos me miraban raro. Disimuladamente me sacaban fotos hasta que alguien se acercó y me dijo que era igual a Maradona”, recordó. El hincha de Defensa y Justicia admite que, en su intimidad, le decían Diego y, para sumar más coincidencias, se reconoce como un hábil jugador de fútbol. “Juego en la misma posición y para colmo soy zurdo”, bromeó.

A seis meses de la muerte de Maradona, apariciones como la de Ismael mantienen la nostalgia y el recuerdo de aquel jugador que supo ponerse al país en un puño. Su recuerdo, más latente que nunca, hoy se personifica en un video viral que recorre las redes y que lo protagoniza, nada más ni nada menos, que un argentino. “Estoy súper agradecido por el apoyo que me brinda la gente, me llenan de alegría cada vez que leo los comentarios”, se emocionó Yapura.

Con cariño recuerda a su ídolo y posa con el buzo de la Selección argentina mientras hace jueguitos en el patio de su casa al ritmo de Life is Life, simulando aquella entrada en calor en el Sevilla que marcó una época. Hoy, Ismael todavía espera el mensaje de sus amigos quienes “todavía no pudieron ver el video” y asegura que va a “seguir siendo la misma persona de siempre”. Entre tanto, la fama por ahora se limita a las redes ya que, desde la grabación, no tuvo la oportunidad de salir a la calle y vivir en carne propia ser una estrella viral.