¿Te acordás del Toyota Supra original que manejó Paul Walker en Rápido y Furioso?, se subasta

Seguro recordás uno de los autos más visto en Rápido y Furioso, se trata del mítico Toyota Supra de color naranja que Paul Walker (1973-2013) manejó en la primera entrega de la saga (2001), con una participación también en 2Fast 2Furious dos años más tarde (2003).

Ahora, entre el jueves 17 y el viernes 18 de junio se subastará, a cargo de la firma Barret-Jackson, que por ahora no informó cuál será el precio de partida o el valor final de venta estimado.

Años atrás, un Supra que la producción utilizó para el rodaje se subastó en 2015 por 180 mil dólares, pero ese ejemplar no había sido conducido por Paul Walker y no tenía el motor turbo. Por lo tanto, no sería descabellado imaginar que esta unidad espectacular se venderá por encima de esa cifra.

Tan fuerte es el Supra en la historia de Paul Walker y Rápido y Furioso que los productores de la saga decidieron homenajearlo de una manera muy especial: veinte años después, la novena entrega tendrá un Supra del mismo color.

