No la llames: Kim Kardashian reveló que no quiere tener ninguna cita

Ayer fue el aniversario de boda de Kim Kardashian y Kanye West. La pareja se casó el 24 de mayo de 2014 en Florencia, Italia. Y el capítulo lo vimos poco después en el 'reality' 'Keeping Up With the Kardashians'. Si bien recuerdas, la foto que subió Kim a Instagram se convirtió en el 'post' con más 'likes' de la plataforma ese año y el acontecimiento fue, en definitiva, una conversación viral.

Pues bien, mucho 'ha llovido' en estos siete años. La pareja tiene hoy cuatro hijos e inesperadamente están divorciados. ¡Quién nos lo hubiera dicho, eh! El caso es que recientemente, Kim ha anunciado que, tras el divorcio, no quiere tener más citas, que "está fuera del mercado", vaya. "No está lista para conocer a nadie nuevo, pero emocionalmente está en un lugar mejor que el año pasado" –ha publicado el medio Hollywood Life–."Está dejando el pasado atrás y centrándose en los niños".

Y por lo que este medio y Page Six han revelado, la empresaria no es que no tenga pretendientes, todo lo contrario. Ambos medios afirman que sus amigos están animando a Kim para que se abra a otros hombres que conocen bien (y son muy vips, desde miembros de familias reales, hasta actores, atletas o CEOs billonarios de diferentes empresas), y también está recibiendo muchos DMs de Instagram (¿te imaginas a Kim recibiendo un mensaje en plan 'tonteo' por parte de diferentes famosos? ¿Quiénes serán? Igual tenemos el cotilleo en su próximo 'reality-lo-que-sea' de Hulu...).

La verdad es que sería una auténtica fantasía presenciar cuál será en ese sentido el siguiente paso de Kim (por el 'salseo', más que nada), pero por ahora, la cosa se quedará tal cual está.