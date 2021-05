¡Durísimo!: mirá cómo le quedó el auto a Nati Jota después de chocar con una ambulancia

La reconocida influencer Nati Jota fue la protagonista de un grave accidente en la Ciudad de Buenos Aires, quedó muy asustada y contó todo lo que ocurrió a través de sus historias de Instagram.

“Pasó todo en un segundo, lo juraría”, expresó y contó que el rodado se cruzó inesperadamente mientras llovía. Luego del impacto y ya más tranquila se sentó para grabar el video que les mostró a sus seguidores.

“Ahora acá, en el auto, esperando a papá que nos está viniendo a buscar”, dijo mientras grababa desde su auto que quedó destruido. “Se rompió bastante el auto de mi madre, me siento re culpable…Bueno, todo esto es para conseguir un canje de chapista”, indicó entre risas.

Según el relato de la influencer, ella iba por la avenida Díaz Vélez y el semáforo estaba en verde cuando la cruzó. “Escucho la sirena de una ambulancia por la mano izquierda, tenía un auto adelante que no me permitía verla. Cuando levanté la vista tenía la ambulancia enfrente, frenada. Pisé los frenos, pero no fue suficiente”, agregó.



Lo bueno es que “por suerte al de la ambulancia no le pasó nada, yo estaba con mi hermana y mi tía. Era un día en el que el tránsito... Bueno, todos sabemos cómo está la ciudad. Obviamente, mi papá vino al rescate, te amo papá. Ahora estamos con el quilombo de los seguros, cosas que no puedo resolver sola", comentó.

