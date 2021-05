¿Metió la cuchara?: la durísima crítica de Mario Pergolini a MasterChef Celebrity

El periodista Mario Pergolini se tomó unos minutos para una entrevista en La Red y analizó la televisión actual e hizo una filosa crítica a Masterchef Celerbity. Para sorpresa de muchos, hizo hincapié en la poca inversión que se viene haciendo en la pantalla chica.

“Creo que estamos pasando por un momento donde no sabemos cómo salir de la poca inversión que hubo, la verdad que veo mucha pantalla grande con asientos adelante”

Luego para continuar con su óptica visión sobre la TV dijo sin pelo en la lengua:

“Hay que tener esperanza de que salgan conductores y hagan cosas buenas. Me gusta lo que está haciendo mi ex socio, Diego Guebel, con Masterchef, me parece que sigue teniendo ese gen televisivo de saber editar bien"