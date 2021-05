¡Bomba!: Karina Jelinek confesó sus planes para este año en `Los Mamonnes´

La hermosa Karina Jelinek se animó a confesar uno de sus sueños más locos de su vida que próximamente estará por concretar si es que la vida así lo quiere, según confirmó ella misma mientras era entrevistada por Jey Mamonn en su programa de las noches.

Una bomba lanzada al aire por Jelinek fue que quiere cumplir su sueño de ser mamá a sus 40 años y aunque todavía no ha encontrado la forma de hacerlo, por ende, no quiere generar mucha repercusión para que no le marque en contra los comentarios de la gente que no entiende su situación.

"Tengo ganas de ser mamá y estoy en trámites y hasta no estar bien segura de cómo voy a hacer no voy a dar más información. Hay tantos niños que no tienen donde ir que me encantaría adoptar, y tener un harén de niños y que estén en mi casa felices. Quiero que sea ahora y que no pase más tiempo. Ana dijo que en junio vamos a tener novedades, pero hasta que no esté seguro no quiero decir nada porque es un proyecto muy personal. Quiero un harén de niños felices en mi casa"

Con respecto a la resolución de Karina, Jay quedo sorprendido por los comentarios de la ex de Fariña, quien vive sola en una lujosa casa en donde posiblemente pueda preparar para recibir a sus hijos, antes de que pase demasiado tiempo y ya no tenga paciencia para enfrentar dicha tarea de puro amor.

