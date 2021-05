¿Estaba arreglado?: `El gran premio de la cocina´ acusado de estafa en las redes

El jurado del “Gran Premio de la Cocina” eligió a Nadia Fioravanti como la campeona y ganadora de los 400 mil pesos del certamen y las redes con sus usuarios estallaron. La final de la temporada 11 de terminó en escándalo y con una supuesta ganadora ilegitima.

En el último programa, la participante Nadia se enfrentó a Facundo Vigliano y ambos tuvieron que preparar 3 platos de menú de autor para convencer al jurado. De acuerdo a lo que dijeron los especialistas, hubo una decisión unánime y el público no estuvo tan de acuerdo.

“No sé qué decir, realmente no me lo esperaba. Muchas gracias. No lo puedo creer, habiendo compartido cocina con Facu, que no tengo palabras para describirlo, es un gran cocinero y una gran persona. Fue un honor cocinar con vos”