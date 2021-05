La Mole Moli, sin piedad con Marcelo Tinelli: "Que me...

El ex boxeador Fabio "La Mole" Moli fue una de las grandes figuras que tuvo el Bailando por un sueño de ShowMatch. De hecho, el pugilista cordobés salió campeón de la edición 2010 imponiéndose en la votación telefónica ante Paula Chaves con un escueto 50,10%. Hoy en día, está completamente alejado de los medios y salió a pegarle a Marcelo Tinelli, conductor del certamen que ganó en El Trece. Sin filtros, lanzó: "A mí Tinelli que me chupe un huevo".

"El Bailando fue como un laburo más, como tratar con el patrón que tengo hoy en día en la construcción. Nadie me dijo lo que tenía que decir, yo decía lo que pensaba en ese momento y gané el Bailando y el Cantando, nadie me compraba, yo hacía lo que sentía. Me querían por mi forma de ser. Y contestaba lo que realmente quería", comenzó diciendo Fabio Moli sobre sus inicios en el certamen.

De todos modos, pese a haber entablado al comienzo una gran relación con Marcelo Tinelli, el ex boxeador se mostró dolido con el empresario: "Hoy en día, que estamos conversando en frío, la verdad que Marcelo se portó muy mal. No lo conocía, veía lo que ustedes veían por tele. El primer año fue hermoso, tenía una producción increíble que se preocupa por vos y no te hacen faltar nada en el tema laboral".