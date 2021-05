Sorpresa en Masterchef: mirá quién colgó el delantal

Masterchef Celebrity terminó este domingo con el eliminado número 11 de las cocinas más famosas del país. El reality que busca al mejor chef amateur famoso y está cada gala más exigente: la última eliminada fue Carmen Barbieri.

Poco le duró la alegría a la capo cómica quien luego de firmar contrato con la productora para participar del certamen dio positivo con coronavirus y quedó internada en terapia intensiva al borde de la muerte durante un mes. Luego de su sorprendente recuperación, Carmen volvió al programa, fue recibida con mucho cariño y respeto en plena competencia, pero no fue suficiente para amoldarse.

Durante esta última eliminación los participantes tuvieron que cocinar un plato con pescado de río y varios elementos de las cajas misteriosas que tenían que incluirlos en sus preparaciones. Es por esto que Carmen no logró convencer al jurado ni con la presentación, ni con la combinación de sabores ni con su plato terminado.

Barbieri no tuvo una buena semana en el certamen. La ex vedette ingresó varias semanas después en la competencia y el jurado le ha remarcado que aún no está a la altura de sus compañeros, a pesar de hacer un buen esfuerzo por superarse.

Para despedirse eligió palabras muy sentidas y dedicadas especialmente a sus chef maestros por la oportunidad y a la solidaridad de sus compañeros.