¡Al fin! Fantino confesó la naturaleza de su relación con Luciano Pereyra: ¿hubo romance?

El conductor televisivo Alejandro Fantino negó los rumores de romance con Luciano Pereyra y habló por primera vez de su orientación sexual. Además relató algunos episodios que le tocó pasar en su ambiente laboral por los comentarios que afirmaban que es "homosexual".

"Nunca me sentí atraído sexualmente por un hombre. Admiro la belleza masculina y la elogio abiertamente, pero sin connotación sexual alguna.Yo soy un tipo afectuoso. Imaginate lo que eso significa en el mundo del fútbol. todos los rumores que puede hacer correr", explicó.

Sobre los rumores de romance con el cantante, respondió que se los solía ver juntos con frecuencia porque comparten la pasión por la pesca. También reconoció que su padre y el artista se habían vuelta amigos por la actividad.

"Con Luciano salimos a pescar, se hizo muy amigo de mi papá, venía con sus amigos. Alguien habrá pensado que encubríamos una relación, pero yo pescaba con muchísima gente también", destacó.

Según recalcó el conductor, los rumores sobre una relación sentimental con el cantante nacido en Luján, los soportaba anímicamente pero en un momento le preocupó que esos comentarios llegaran a oídos de su padre.

"Yo le dije que si escuchaba esos rumores eran mentira. Y que si yo fuera homosexual, se lo habría dicho". confesó.

Fantino explicó que en el ambiente del fútbol un rumor de este tipo es tomado de mala manera. Además, relató algunas situaciones que le tomó pasar en el plano laboral, incluso detalló que uno de ellos podría haber significado el fin de su carrera periodística.

"Una vez en la cancha tres tipos me gritaron `puto, puto y Luciano Pereyra` durante 50 minutos. Terminó el partido y me recontra cagué a trompadas. Me podría haber costado la carrera". aseguró

Y agregó: "Me llegaron a preguntar al aíre si me la comía, literal. Una cosa de locos. Yo lo podía aguantar desde lo anímico, pero hay chicos que no". sentenció.