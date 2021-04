Noche polémica en MasterChef: caracoles, disgustos y angustia de los participantes

Un jueves atípico en Masterchef Celebrity, ya que la noche estuvo llena de sorpresas. Los 8 participantes de jueves de ultima chance que se enfrentan por un lugar en el balcón no pudieron salir de su sorpresa después de conocer de qué se trataba el desafío culinario bastante polémico.

El querido actor y participante, Daniel Araoz quiso pasar directamente a la gala de eliminación. Sin siquiera intentarlo, por la impresión de cocinar a los animalitos vivos.

La caja misteriosa oculta bajo la tela roja tenía un cubículo lleno de caracoles y el desafío consistía en preparar un plato con esos animales, pero había que cocinarlo vivos.

La reacción fue de sorpresa generalizada, pero Araoz sorprendió y quiso renunciar y tirar la toalla antes de empezar:

"Yo estoy totalmente shockeado. Yo no tengo ningún problema en pasar a la gala de eliminación, pero es una prueba que me sobrepasa. No sé qué hacer, honestamente lo digo. Me supera. No voy a poder hacer esta prueba".

Inmediatamente Carmen Barbieri levantó la mano pidiendo la palabra y preguntó a los jurados presentes si podía ayudar a Daniel Araoz y hacerle el hervor de los caracoles y que después el continuara con su plato para así no dejarlo fuera de competencia.

Ahí fue cuando Daniel tomó aire de nuevo y aceptó la ayuda de Carmen para no darse por vencido antes de siquiera realizar la prueba:

"Bueno, como a mí me da mucha impresión capaz que le pido una ayuda"

No fue la única situación vivida en la noche, ya que Gastón Dalmau no se animó a probar su plato y Alex Caniggia también confeso que no era de su preferencia por lo que tampoco lo probó antes de presentarlo.

En las redes sociales miles de usuarios comentaban en vivo mientras el programa se desarrollaba, ya que tildaron de crueldad animal las imágenes de como mataban a los animales frente a las cámaras para poder cocinarlos.

Sin embargo, cabe destacar que toda la comida preparada esa noche fue reutilizada y que se encontró supervisada por los mismos chef jurados y ayudantes de cocina de los famosos para la elaboración de un palto muy clásico de la cocina francesa y argentina también.