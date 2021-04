Para Susana esto es "Argenzuela", y aseguró que no vuelve

A casi un año de haberse instalado en La Mary, su mansión de Punta del Este, Susana Giménez habló con Pan y Circo, el programa que conduce Jonatan Viale en Radio Rivadavia, y analizó la situación actual de nuestro país. "Pienso que si esto tiene un arreglo, volvería. No quiero 'Argenzuela', no voy a volver a vivir en 'Argenzuela'", declaró la conductora. Y explicó los motivos por los que cree que Argentina se está convirtiendo en Venezuela: "La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal, no se puede vivir de un bono. Están acostumbrados a recibir y mendigar, y no es así". Además, señaló a que diferencia de generaciones pasadas, "se perdió la cultura del trabajo".

Más allá de su estadía en el país vecino, Susana aseguró que se mantiene informada con la realidad argentina. "Veo los noticieros y me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina desde que era chica, con mis abuelos y mis padres, y la seguridad que había… cada vez que veo que matan a un tipo por el auto es como que me mataran a mí, no puedo creerlo", manifestó.

También hizo referencia al audio falso de Alberto Fernández que compartió en su cuenta de Twitter y que borró a los pocos minutos. "Yo nunca tuiteo porque me parece muy agresivo. Estaba viendo que se suicidó el manager del Puma (Rodríguez), que lo adoraba, pasé, apreté para escuchar algo y no sé qué hice, se me fue”, explicó y reveló que su hermana Patricio le dio indicaciones para borrar el mensaje, ya que le cuesta manejar las redes sociales. "No es mi estilo la agresión, nunca escribí sobre política ¡Fue un papelón", confesó.

Con respecto a su trabajo, acaba de terminar de grabar su participación en Porno y helado, una serie dirigida y protagonizada por Martín Piroyansky, en la que la animadora aparecerá en dos capítulos. Y confirmó que estará en la pantalla de Telefe: "Tengo mi contrato firmado, pero la televisión es peligrosa, porque veo que a todo el mundo le agarra el virus. Si está todo bien, encantada de ir y poder hacer".

Por último, contó que el sábado 24 de abril recibirá la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio Pfizer y que, si bien había pensado en viajar a Estados Unidos para ser inoculada anteriormente, no pudo hacerlo debido a las restricciones que implementó el gobierno uruguayo por la pandemia.